Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırıdı

Çankırı'da sokakta tartıştığı husumetlisi A.Ç. tarafından tüfekle vurulan A.Ç.D. yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan A.Ç. gözaltına alındı.

HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU

Akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan A.Ç.D. ile A.Ç. arasında Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokak üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Ç. yanındaki tüfekle A.Ç.D.'ye saldırdı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ç.D. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.