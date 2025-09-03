Tanju Özcan: YSK müdahil olmalı, tuz artık fazla koktu!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada ara kararını verdi.

Buna göre, CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden alındı, yerine ise geçici kurul olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı atadı.

Söz konusu karara tepkiler çığ gibi büyüyor. Barolar yaptığı açıklamalarla kararın hukuk yönünden tartışmalı olduğunu herhangi bir asliye hukuk mahkemesinin böyle bir karar veremeyeceğini söyleyerek kararın yok hükmünde olduğunu belirtiyor.

TANJU ÖZCAN YSK'YI İŞARET ETTİ

Söz konusu karara tepki gösteren isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Özcan, "Yüksek Seçim Kurulu ve onun adına görev yapan İl ve İlçe Seçim Kurullarının kararları kesindir" diyerek bu kararın başka mahkemeler tarafından iptal edilemeyeceğini söyledi.

"YSK DURUMA MÜDAHİL OLMAZSA..."

Özcan YSK'nın duruma müdahil olması gerektiğini aksi takdirde Türkiye'de yapılmış veya yapılacak olan seçimlerin de geçerliliğinin olmayacağına dikkat çekti.

Özcan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: