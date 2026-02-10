Taner Çağlı etkin pişmanlıktan yararlandı! "Mehmet Akif Ersoy bir kadını gözüne kestirirse..."

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan fenomen Taner Çağlı'nın etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edildiği öğrenildi. Çağlı, ifadesinde "Akif, bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oyunu oynardı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sosyal medya fenomenleri üzerinden genişleyerek devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da tutuklanmıştı.

taner-cagli.webp

İTİRAFÇI OLDU

29 Aralık'ta tutuklanan Taner Çağlı'nın etkin pişmanlıktan yararlandığı ortaya çıktı. Seyhan Avşar'ın haberine göre, itirafçı olup yeniden ifade veren Çağlı, adli kontrol kararı ile geçen hafta perşembe günü tahliye edildi.

Çağlı'nın etkin pişmanlık ifadesi kapsamında pek çok yeni isim ve uyuşturucu kullanımına alan açan mekan isimleri verdiği belirtildi.

taner-cagli-tahliye-edildi-mehmet-akif-ersoyla-ilgili-sise-cevirmece-itirafi-gozune-k-1769816-202602101023-20260210102304-3.jpg

"BENİM SEVGİLİMLE DE BU OYUNU OYNAMAK İSTEDİ"

İfadesinde Mehmet Akif Ersoy ile ilgili de bilgiler veren Çağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul’dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu. Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oyunu oynardı. Şişe çevirme sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakardı. Bir keresinde benim sevgilimle de bu oyunu oynamak istedi ancak ben sinirlendim."

mehmet-akif-ersoy.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

