Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
Yayınlanma:
Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada hiç kimse yaralanmadı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’da, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı’nda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

whatsapp-image-2025-09-13-at-13-24-48.jpeg

YARA ALMADAN KURTULDULAR!

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Uşak’ta inşaatta iş kazası: Beton pompasının kolu işçilerin üzerine düştüUşak’ta inşaatta iş kazası: Beton pompasının kolu işçilerin üzerine düştü

Kaynak:DHA

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!