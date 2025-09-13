Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada hiç kimse yaralanmadı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
Elazığ’da, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı’nda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
YARA ALMADAN KURTULDULAR!
Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA
