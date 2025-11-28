Susurluk'ta seyir halindeki tır bir anda alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir-Bandırma karayolunda seyir halindeki bir tır alev aldı. K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 plakalı çekici ve 59 ALC 262 plakalı dorse, Kepekler Mahallesi mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Susurlukta motosikletiyle bariye çarpan sürücü öldü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında tırın karton yüklü dorsesinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Susurluk’ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Olay nedeniyle karayolunda bir süre tek şeritten trafik akışı sağlandı. Dorsenin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açılarak normal akışına döndü. Yangının çıkış nedenine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.