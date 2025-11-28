Susurluk'ta seyir halindeki tır bir anda alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

Susurluk'ta seyir halindeki tır bir anda alev aldı: Kullanılamaz hale geldi
Yayınlanma:
Susurluk'ta seyir halindeki karton yüklü tır alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir-Bandırma karayolunda seyir halindeki bir tır alev aldı. K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 plakalı çekici ve 59 ALC 262 plakalı dorse, Kepekler Mahallesi mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Susurlukta motosikletiyle bariye çarpan sürücü öldüSusurlukta motosikletiyle bariye çarpan sürücü öldü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında tırın karton yüklü dorsesinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Susurluk’ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybettiSusurluk’ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Olay nedeniyle karayolunda bir süre tek şeritten trafik akışı sağlandı. Dorsenin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açılarak normal akışına döndü. Yangının çıkış nedenine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Bakan Tunç açıkladı: 85 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Tunç açıkladı: 85 yeni mahkeme kuruldu
Alkollüyken polisten kaçan şoförden ilginç savunma: Odun toplamaya gidecektim
Alkollüyken polisten kaçan şoförden ilginç savunma: Odun toplamaya gidecektim