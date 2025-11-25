Süslenmesin diye zehirlediler mi? YTÜ’de gericiler ‘Yıldızlı Ağaç’a kezzap döktü iddiası

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ndeki sembolik yeni yıl ağacı geçen yıl öğrenciler tarafından süslenmesinin ardından okul yönetiminin de desteğiyle gericiler tarafından tahrip edilmiş ve öğrencilere saldırı gerçekleştirilmişti. 2026 yaklaşırken öğrenciler ağacın süslenmesin diye kezzapla zehirlendiğini iddia etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan ve öğrenciler tarafından yılbaşında süslenen sembolik ağacın zehirlenerek kurutulduğu öne sürüldü.

KEZZAPLA ZEHİRLENDİ İDDİASI

Her yıl yılbaşı döneminde gerici grupların tepkisini çeken ağacın bu sefer kezzap dökülerek zehirlendiği ve kurutulduğu iddia edildi. Ağaçla ilgili olarak resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ağacın kezzap ile zehirlendiğini iddia ediyor.

group-65.jpg

TOPRAKTAN NUMUNE ALINDI

Öte yandan öğrencilerin bildirdiğine göre YTÜ Peyzaj birimi ve bazı yetkililer Yıldızlı Ağaç’ın zehirlenme şüphesine karşın topraktan ve ağaçtan numune aldılar. Bölgedeki öğrenciler de topraktan ve ağaçtan numune aldılar. Ayrıca gün içinde İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ yetkilileri ağaçta inceleme yaptı.

NE OLMUŞTU

Öğrencilerin 11 Aralık 2024'te düzenlediği yılbaşı ağacı süsleme etkinliğinin ardından, aynı gece güvenlik güçleri "yıldızlı ağacın" süslerini kaldırdı. Bunun üzerine ağacı yeniden süsleyen öğrenciler, süslerin bir daha sökülmemesi için nöbet tutmaya başladı.

ÖĞRENCİLERE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Süsleme etkinliği sırasında gerici bir grup, ağaç süsleyen gruba müdahale etmeye çalıştı. Grup, önce süslemeyi protesto amacıyla namaz kıldı, ardından okul güvenliklerinin olduğu alanda ağaç süsleyen öğrencilere saldırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

