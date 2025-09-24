YTÜ'de öğrenci kulüplerine engel

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, üniversitede faaliyet yürüten en az 11 kulüp ve topluluğun kapatıldığını veya 1 yarıyıl pasife alındığını duyurdu. Pasife alınan kulüp ve topluluklar arasında yer alan YTÜ Kadın Çalışmaları Topluluğu'ndan karar tepki.

YTÜ Kadın Çalışmaları Topluluğu, üniversitede faaliyet yürüten pek çok kulüp ve topluluğun kapatıldığını veya pasife alındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Yıldız Sahnesi, Sinema Kulübü, Fizik Kulübü, Münazara ve Müzakere Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Kadın Çalışmaları Topluluğu, MEDİTEK, Hayvan Hakları Kulübü, Felsefe Kulübü ile Bilim Kurgu ve Fantastik Kurgu Kulübü’nün kapatılan ya da pasife alınanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Üniversite yaşamının sadece derslere girmekten ibaret olmadığını, kulüp ve toplulukların üniversitenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu tekrar hatırlatarak alınan kararların iptal edilmesini talep ediyoruz” denildi.

"KULÜPLERİN KAPATILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

YTÜ Kadın Çalışmaları Topluluğu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Okulumuzda faaliyet yürüten en az 11 kulüp/topluluğun kapatıldığını veya 1 yarıyıl pasife alındığını öğrendik. Yıldız Teknik Üniversitesinin bir parçası olan, amacı kulüp faaliyetleriyle üniversite yaşantısı güçlendirmek, üniversite mirasına sosyal ve kültürel etkinliklerle katkıda bulunmak olan bu kulüplerin kapatılmasını kabul etmiyoruz. 2025-2026 Akademik Yılı'na bu kadar az süre kalmışken, öncesinde herhangi bir uyarı veya bilgilendirme yapılmadan, oryantasyon haftasında Yıldızlılarla bir araya gelmeyi dört gözle bekleyen kulüplerin kapatılmasını veya pasife alınmasını okulumuzun öğrencisi olan binlerce kişinin üniversite yaşantısına yönelik bir müdahale olarak görüyoruz. Kulüplerin kapatılma sebeplerinin açıklanmasını istiyoruz. Kulüp ve topluluklar gereken itirazları yapacaklardır. Üniversite yaşamının sadece derslere girmekten ibaret olmadığını, kulüp ve toplulukların üniversitenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu tekrar hatırlatarak alınan kararların iptal edilmesini talep ediyoruz.”

ÜNİVERSİTELERDEN ORTAK DAYANIŞMA AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin İstanbul’daki 5 üniversitedeki kadın kulüp ve toplulukları tarafından da ortak açıklama yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Komisyonu, Arel Üniversitesi Kadın Çalışmaları Klubü, Marmara Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü ile İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın Dayanışması Kulübünün açıklaması şöyle:

“Yıldız Teknik Üniversitesinde Kadın Çalışmaları Topluluğu başta olma üzere en az 11 kulüp/topluluk kapatıldı veya faaliyetleri askıya alındı. Biz bu baskıyı Uludağ Üniversitesindeki Kadın Çalışmaları Topluluğunun kapatılmasından, birçok üniversitede açılmaması yönündeki baskılarından, açıldığında ise çeşitli tehditlerden ve sansürlerden tanıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesinde çalışan bir kız çocuğu katledilmişken, kadınlar her gün bulundukları her yerde çeşitli tacizlere, baskılara maruz bırakılırken üniversiteli kadınların dayanışma ve mücadele alanı olan kulüplerin çeşitli bahanelerle kapatılmasını, faaliyetlerinin durdurulmasını kabul etmiyoruz. Her geçen gün artan kadın cinayetlerinin, kampüs içi şiddetin normalleştirilmesinin önünü açan kadın kulüplerine yönelik baskının karşısındayız. YTÜ Kadın Çalışmaları Topluluğu hakkında verilen karardan derhal dönülmesini talep ediyor, etkin CİTÖK (Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü) ve güvenli kampüs talebimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Kadınlar olarak üniversitelerimizda bir araya geldiğimiz, güvenli alanlar talebimizi ve dayanışmamızı büyüttüğümüz kulüp/topluluklara yapılan baskıları kabul etmiyoruz, bu karar derhal geri çekilsin.”

