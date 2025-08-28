Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi

Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'ye yeni harekat olacak mı sorusuna canlı yayında dikkat çeken bir yanıt verdi. Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor" dedi.

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme dair soruları yanıtladı.

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'ün Suriye'ye yeni harekat olacak mı sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor" dedi.

YAŞAR GÜLER'DEN SURİYE'YE HAREKAT SİNYALİ

27 Ağustos'ta İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenmeye başlanan TEKNOFEST Mavi Vatan'ın bugün ikinci günü.

31 Ağustos Pazar günü sona erecek etkinliği ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"TSK HAZIR BEKLİYOR"

Muhabir Fulya Öztürk'e konuşan Güler, "Önümüzdeki günlerde sınır ötesiyle alakalı, özellikle Suriye'ye harekat masada mı?" sorusuna yanıt verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7/24 hazır olduğunu vurgulayan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl bizim söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

