Süreç komisyonunda sıra onlara geldi

Yayınlanma:
İmalı ile yürütülen süreç komisyonunda sıra onlara geldi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü yapılacak 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "Meclis'te konuşsun" çağrısı ile başlayan İmralı süreci, sırasıyla DEM Partili İmralı heyetinin ziyaretleri, temsili silah bırakma töreni ve TBMM çatısı altında kurulan komisyon ile devam etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönetiminde toplanmaya aşlayan komisyon Meclis Tören Salonu’nda 12. kez toplanacak.

SÜREÇ KOMİSYONUNDA SIRA ONLARA GELDİ

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta SETA, Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi ve TEPAV'ın da aralarında bulunduğu düşünce ve araştırma merkezlerinin temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun on ikinci toplantısının birinci oturumunda; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi, Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri konuşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

