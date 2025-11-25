Süreç komisyonu İmralı ziyaretini görüşecek

Süreç komisyonu İmralı ziyaretini görüşecek
Yayınlanma:
AKP'li Hüseyin Yayman'ın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettiklerini kesin bir dille yalanlamasının ardından TBMM, görüşmenin gerçekleştiğini duyurdu. Muammaya dönüşen ziyaretin ardından toplanacak süreç komisyonu, İmralı ziyaretini görüşecek.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan süreç komisyonunun 'İmralı Heyeti', terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere dün İmralı Adası'na gitti.

Hüseyin Yayman, adaya gidildiği iddialarını kesin bir dille yalanlarken akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sürecin ilerletilmesi için vurgulanarak Öcalan ziyareti doğrulandı.

SÜREÇ KOMİSYONU İMRALI ZİYARETİNİ GÖRÜŞECEK

Komisyonda 21 Kasım'daki oylama sonucu gerçekleşen ziyaret sonrası TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır" denildi.

İmralı'ya giden isimlerin yer almadığı açıklamada, "toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındı" ifadeleri kullanıldı.

AKP’li Yayman ‘gitmedim’ demişti: TBMM açıklayınca İsmail Saymaz’a itiraf ettiAKP’li Yayman ‘gitmedim’ demişti: TBMM açıklayınca İsmail Saymaz’a itiraf etti

Görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğü ve komisyonun çarşamba günü toplanarak ziyaret notlarını aktaracağı öğrenildi.

Heyette yer alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ziyaretin gayet iyi olumlu ve pozitif geçtiğini söyleyerek, “Ziyarete ilişkin, heyet olarak Komisyona bir aktarım yapacağız, komisyonu ilk elden bilgilendireceğiz” dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 26 Kasım Çarşamba günü, İmralı'ya giden heyetin bilgi vermesi gündemiyle toplanması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

