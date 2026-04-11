Sultangazi'de zihinsel engelli genci sopalarla dövdüler: Ayırmaya çalışan annesini de darp ettiler!

Yayınlanma:
İstanbul Sultangazi’de yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe, annesiyle birlikte ablasını ziyaret ettiği sırada sokakta iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. İddiaya göre “hakaret ettiği” gerekçesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğlunu korumaya çalışan anne de darbedilerek yaralanırken, olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Cebeci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 engelli olan Kadir Gökçe ablasının yanına giderek telefonuna mesajlaşma uygulaması indirmek istedi. Ablasının yaşadığı sokakta karşılaştığı kişiler, Gökçe'nin kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü. Annesinin yanında Gökçe ile tartışmaya başladı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Tartışma sırasında 2 kişi sopalarla Kadir Gökçe'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada 2 kişiden biri Gökçe'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SEN DELİ KADİRSİN DİYORLAR'

Anne Ayfer Kaya, "Olay, dün saat 06.30 sıralarında oldu. Oğlum ablasının yanına gitti. Oğlum oraya gidince 'niye sen buraya geliyorsun, sen deli kadirsin' diyorlar kavga çıkıyor. Daha sonra polis geldi. Ben de müdahale edince üzerime yürüdüler ve beni dövdüler" dedi.

"ARKAMDAN VURDULAR"

Kadir Gökçe, "Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular. İyiyim ama kafam ağrıyor. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

