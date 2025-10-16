Sultangazi'de gece yarısı yangın: Kafe alev alev yandı

Yayınlanma:
İstanbul Sultangazi'de Gazi Mahallesi'nde bulunan bir kafede gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda kafe kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Gazi Mahallesi'nde bulunan bir kafede gece saat 01.00 sıralarında çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı.

Üç katlı binanın üst katındaki kafede, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek iş yerinin çatısını tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

istanbul-sultangazide-kafe-alev-alev-965252-286673.jpg

KAFE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü ve kontrol altına alındı.

Apartman otoparkında patlama!Apartman otoparkında patlama!

Yangın sonucunda sevindirici şekilde ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, kafe tamamen kullanılamaz hale geldi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Çorum'da motosiklet çaya düştü: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Çorum'da motosiklet çaya düştü: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Kütahya'da okul gezisi dönüşü zehirlenme şüphesi: 17 öğrenci hastanelik oldu
Kütahya'da okul gezisi dönüşü zehirlenme şüphesi: 17 öğrenci hastanelik oldu