Sultangazi'de gece yarısı yangın: Kafe alev alev yandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Gazi Mahallesi'nde bulunan bir kafede gece saat 01.00 sıralarında çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı.

Üç katlı binanın üst katındaki kafede, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek iş yerinin çatısını tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

KAFE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü ve kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda sevindirici şekilde ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, kafe tamamen kullanılamaz hale geldi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere olayla ilgili inceleme başlattı.