Sular çekildi tarihi sırlar ortaya çıktı
Yayınlanma:
Bursa'nın İznik Gölü Orhangazi sahilinde sular çekilince, suya giren bir kişi sütun başlıklarıyla karşılaştı. Taşların tarihi eser olabileceği belirtiliyor.

Bursa'da suların çekildiği İznik Gölü Orhangazi sahilinde serinlemek için suya giren bir kişi çok sayıda büyük taş fark etti. İncelediği taşların üzerinde işlemeler olduğunu fark eden kişi durumu hemen İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

iznik-golunde-tarihi-eser-oldugu-degerl-892587-265077.jpg

TARİHİ ESER OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sütun başlıklarının bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Suyun içinde yer alan eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceği öğrenilirken, sütun başlıklarının tarihi eser olabileceği değerlendirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

