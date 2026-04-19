Sulama kanalında kaybolan İsam'ın cansız bedeni 8 kilometre uzakta bulundu

Adana’nın kavurucu sıcağında serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki İsam İsmail, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. DSİ’nin suyu kesmesinin ardından başlatılan aramalarda, genç çocuğun cansız bedeni suya girdiği noktadan tam 8 kilometre uzaklıkta bir kanal kapağına takılı halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Adana’nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki yüksek sıcaklıklardan kaçmak ve serinlemek isteyen 16 yaşındaki Suriye uyruklu İsam İsmail, arkadaşıyla birlikte sulama kanalına girdi. Ancak suya girmesinden kısa bir süre sonra şiddetli akıntıya kapılan İsmail, suyun içinde çırpınmaya başladı. Arkadaşının gözleri önünde akıntıya direnemeyen genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU, SU AKIŞI KESİLDİ

İsmail’in arkadaşının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve su altı arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kanal boyunca arama çalışmalarına başladı ancak ilk saatlerde 16 yaşındaki gence dair herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarının sonuç vermesi ve su altı görüşünün sağlanabilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri devreye girerek sulama kanalındaki su akışını kesti.

8 KİLOMETRE UZAKLIKTA KANAL KAPAĞINA TAKILI BULUNDU

Suyun kesilmesiyle birlikte arama faaliyetlerini derinleştiren ekipler, acı tabloyla karşılaştı. İsam İsmail’in cansız bedeni, suya girdiği noktanın yaklaşık 8 kilometre uzağında tespit edildi. Kanal kapağına takılı halde bulunan İsmail’in naaşı, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılarak kıyıya taşındı.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, 16 yaşındaki İsam İsmail’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

