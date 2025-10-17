Suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yayınlanma:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilerek çökertilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Silahla tehdit' suçlarını işledikleri tespit edildi.

istanbul-istanbul-merkezli-4-ilde-suc-967124-287249.jpg

94 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ!

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, örgütün, mağdurlardan ceza kesme gibi para ve maddi menfaat sağlamaya çalıştığı, bu kapsamda silahlı iş yeri saldırıları ve yağma teşebbüslerinde bulunduğu da belirlendi. 'Piro' kod isimli U.Ş.’nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde, emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem düzenlediği ve eylemlere katılan 94 şüpheli şahıs tespit edildi.

32 KİŞİ GÖZALTINDA!

İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da 17 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyon sırasında 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu yakalandıYerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu yakalandı

Arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Soruşturmada adı geçen 26 şüphelinin ise çeşitli ceza ve infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu bildirildi.

Kaynak:DHA

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Türkiye
Deprem bölgesinde taşeronların saadet zinciri ortaya çıktı: Anlat derdini Marko Paşa'ya
Deprem bölgesinde taşeronların saadet zinciri ortaya çıktı: Anlat derdini Marko Paşa'ya
Türkiye'nin meyve bahçesi kuruyor! "Sofralarımızda sebze ve meyve göremeyeceğiz"
Türkiye'nin meyve bahçesi kuruyor! "Sofralarımızda sebze ve meyve göremeyeceğiz"
Devrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Devrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada