Suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilerek çökertilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Silahla tehdit' suçlarını işledikleri tespit edildi.

94 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ!

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, örgütün, mağdurlardan ceza kesme gibi para ve maddi menfaat sağlamaya çalıştığı, bu kapsamda silahlı iş yeri saldırıları ve yağma teşebbüslerinde bulunduğu da belirlendi. 'Piro' kod isimli U.Ş.’nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde, emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem düzenlediği ve eylemlere katılan 94 şüpheli şahıs tespit edildi.

32 KİŞİ GÖZALTINDA!

İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da 17 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyon sırasında 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu yakalandı

Arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Soruşturmada adı geçen 26 şüphelinin ise çeşitli ceza ve infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu bildirildi.