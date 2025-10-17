Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu yakalandı

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 13'ü kırmız bültenle aranan 2'si ise ulusal arama yapılan toplam 15 suçlunun yakalandığını açıkladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 13 SUÇLU YAKALANDI

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca yapılan koordineli çalışmalar sonucu çok sayıda ayrı suçtan aranan şahıslara operasyon düzenlendi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve Irak, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya Ve Yunanistan’da yakalanan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A., M.L. ile ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahısların iadeleri sağlandı.

YERLİKAYA AÇIKLADI

Suçlulara ilişkin detayları Bakan Yerlikaya şu şekilde açıkladı:

“Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri’nde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.N. ve C.B. isimli şahıslar Irak’ta, “Tasarlayarak Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.K. isimli şahıs Irak’ta, “Yaralama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Irak’ta, “Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ş. isimli şahıs Gürcistan’da, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs Gürcistan’da, “Nitelikli Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.Y. isimli şahıs Gürcistan’da, “Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Yağma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.G. isimli şahıs Gürcistan’da, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.K. isimli şahıs Almanya’da, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C. isimli şahıs Almanya’da, “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Polonya’da, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.L. isimli şahıs Yunanistan’da, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar Irak’ta yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.