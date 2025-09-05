Suç örgütleri sosyal medyayı "suç pazarı"na çevirdi: Çocuklar tetikçi olarak kullanılıyor

Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete kadar suç yelpazesini her geçen gün daha da genişleten yeni nesil suç örgütleri, artık daha cüretkar davranıyor. Suçlarını gizlemek yerine sosyal medya grupları üzerinden açıkça pazarlık yapabiliyorlar.

SOSYAL MEDYA "SUÇ PAZARI"NA DÖNÜŞTÜ

10 bin liraya iş yeri kundaklama, 40 bin liraya mekan kurşunlama, 200-300 bin liraya adam öldürme gibi işlemler sosyal medya üzerinden pazarlanıyor. Tetikçilik için özel mesajlaşma gruplarında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

ÇOCUKLAR TETİKÇİ OLARAK KULLANILIYOR

Saldırılarda genellikle sosyal medyadan devşirilen çocuklar kullanılıyor. Suç analiz uzmanı Gökhan Turan, "Çetelerin motosikletle yaptırdıkları eylemleri gerçekleştiren gençlerin yüzde 90’ı çetenin içinde yer almıyor. Sosyal medyadan devşirilip suç işletiliyor. Yaşamları çok güzel gösteriliyor: Bol para, istedikleri evlerde yaşama, istedikleri arabalara binme…" diye açıklıyor.

CEZADAN KAÇAN TETİKÇİLER

Türk Ceza Kanunu’na göre çocuk sayılan tetikçiler, cezadan yüzde 75 oranında indirim alıyor. Turan, "Yani 4 yıl hapis cezası alsalar bile sadece 1 yıl ceza alıyorlar ve infaz kanununa göre yatmaları gerekmez" ifadelerini kullanıyor.