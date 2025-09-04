Su borusu kavgasında 2 kardeşi tabancayla katletti

Ordu'nun Ünye ilçesinde Hüseyin Tarakçı, su borusu sebebiyle tartıştığı kardeşleri Hasan ve Mehmet Ballı'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Kan donduran olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, ormanda yakalandı.

SU BORUSU TARTIŞMASINDA KARDEŞLERİ ÖLDÜRDÜ

Saat 12.00 sıralarında Hasan ve Mehmet Ballı kardeşler ile Hüseyin Tarakçı arasında su borusu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Tarakçı, 2 kardeşe ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği 2 kardeş kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet ve Hasan Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan saldırgan için jandarma ekipleri yakalama çalışması başlattı.

ORMANDA YAKALANDI

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Asayiş Timleri ve komando timlerinin iz takip köpekleriyle yaptıkları çalışma sonucu olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ormanda yakalanan Hüseyin Tarakçı, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.