Spiker Ezgi Soysal: Adalet yerini bulmadığı için neredeyse öldürülüyordum

PİRHA'nın haberine göre İstanbul’da yaşayan CAN TV çalışanı Ezgi Soysal, yaklaşık dört yıldır aynı mahallede oturduğu komşuları tarafından sistemli biçimde rahatsız ediliyor, tehdit ediliyor ve defalarca fiziksel saldırıya uğruyor. Soysal, belediye, CİMER ve karakol başvurularına rağmen hiçbir önlem alınmadığını belirtiyor.

2025 yılı başında üç kadının saldırısına uğradığını, bu olayda parmağının kırıldığını, nisan ayında babasının da aynı kişiler tarafından darp edildiğini anlatan Soysal, son olarak 28 Ekim Salı günü evine dönerken on kişilik bir grubun saldırısına uğradığını aktardı.

Ezgi Soysal darp edildi -PİRHA

“Yaklaşık dört yıldır yaşadığım yerde, yan binamda oturan kişiler tarafından sürekli rahatsız ediliyorum. Çevrem kirletiliyor, aracım zarar görüyor. Bu durumla ilgili CİMER’e, belediyeye ve karakollara defalarca başvurdum ama hiçbir önlem alınmadı. Ocak ayında üç kadın bana saldırdı; parmağım kırıldı, vücudumda yaralanmalar ve doku kayıpları oluştu. Nisan ayında babama da durakta saldırdılar. Yanında çocuğu varken babama ‘Senin kafanı kopartırım’ diyerek saldırdılar, burnu kırıldı, gözü morardı.”

Soysal, 28 Ekim günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Evime dönerken sokağa girmeden önce yan binadaki dairelerin ışıklarının açık olduğunu, perdelerin arkasında dışarıya bakan insanlar olduğunu gördüm. Yine sözlü tacize ve tehdide maruz kaldım. Sokağa girdikten kısa süre sonra bir kişi arabanın arkasından aniden çıktı, küfürler ederek saldırdı. Ardından yaklaşık on kişi, kadın, erkek ve çocuklar, beni aralarına alarak kafama ve vücuduma tekmeler attı. Yoldan geçen bir kadın ve bir çift olmasa, beni orada öldüreceklerdi.”

Ocak ayından bu yana defalarca polis çağırmak zorunda kaldığını, ancak saldırganlara yönelik bir işlem yapılmadığını belirten Soysal, “10 ay geçmesine rağmen iddianame hâlâ hazırlanmadı” dedi.

“27 Ekim’de İçerenköy Polis Karakolu’na gittiğimde iki kez kapıdan döndürüldüm. 28 Ekim’de kapımın önünde pusuya düşürüldüm. Akşam 6’dan gece 2’ye kadar hastanede ve karakolda işlem gördüm ama saldırganlar hakkında hiçbir işlem yapılmadı.”

“BU DUYARSIZLIK YÜZÜNDEN CANIMDAN OLACAKTIM”

Soysal, yaşadığı şiddetin cezasızlık politikalarının sonucu olduğunu belirterek, adalet çağrısı yaptı:

Ezgi Soysal darp edildi -PİRHA

“Bu duyarsızlık ve adaletin sağlanmaması yüzünden neredeyse canımdan olacaktım. Ne benim ne babamın can güvenliği var. Bu insanlar gün ortasında plan yaparak, ailecek ve çocuklarla beni evimin önünde pusuya düşürdüler. Ben gereken şikayetleri yaptım ama yargının yavaş işlemesi yüzünden binlerce insan hayatını kaybediyor. Biz medya çalışanları olarak buna maruz kalıyoruz ve ben de bu mağduriyetin içinde adalet arayan biriyim.”