Sosyete çifte bakıcı şoku: Filipinli çalışan takılarla kayıplara karıştı

İstanbul sosyetesinin tanınmış isimlerinden Senem ve Tayfun Taşkın çifti, üç yıldır yanlarında çalışan Filipinli bakıcıları Marcelina B. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Bakıcının, memleketine gitme bahanesiyle bilet ve harçlık aldıktan sonra evdeki değerli takıları da yanına alarak sırra kadem bastığı öne sürüldü.

Senem Taşkın’ın emniyetteki ifadesine göre olay, bakıcı Marcelina B.’nin ailesini özlediğini ve Filipinler’e gitmek istediğini söylemesiyle başladı. Uzun süredir yanlarında çalışan kadına güvenen Taşkın, hem gidiş-dönüş uçak biletini aldı hem de kendisine 1500 dolar harçlık verdi. Ancak bir süre sonra gelen bir video, tüm planı ortaya çıkardı.

UÇAKTA DEĞİL, EĞLENCEDE ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, bakıcısının Filipinler yolunda olduğunu sanan Senem Taşkın, bir arkadaşının gönderdiği videoda Marcelina B.'nin Türkiye'de düzenlenen "Filipinler Gecesi" etkinliğinde eğlendiğini gördü. Durumdan şüphelenerek havayolu şirketini arayan Taşkın, uçakta o isimde bir yolcunun hiç bulunmadığını ve biletin kullanılmadığını öğrendi.

EVDEKİ TAKILAR DA YOK

Şüphe üzerine evde inceleme yapan Taşkın çifti, kasadaki değerli takıların da yerinde olmadığını fark etti. 3 yıldır evlerinde yaşayan ve ailenin bir parçası gibi görülen bakıcının hem nakit parayı hem de mücevherleri alarak kaçtığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis, firari bakıcının yakalanması için çalışma yürütüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

