İstanbul, dönem dönem taksi ücretleri, komisyonlar ve taksi bulma sorunlarıyla gündeme geliyor. Taksilerde yaşanan sorunlara karşı arayış içindeki İstanbul Taksiciler Esnaf Odası çareyi Singapur'da buldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, mobil uygulamalar üzerinden taksi duraklarını birbirine bağlayacak ve verimliliği artıracak yeni sistemin detaylarını anlattı.

İSTANBUL'DA TAKSİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; mega kentteki tüm taksilerin tek bir merkezden ve ortak bir havuzdan yönetilmesi hedefleniyor.

Oda Başkanı İsmet Dalcı, bu yeni sistemin temelinde dijitalleşmenin yer aldığını belirtti.

“İstanbul’daki 20 bin 311 taksi, şu an %48 verimlilikle çalışıyor. Yani bir taksi, 100 kilometre yol yapıyorsa, bunun 52 kilometresi boştur. Verimliliği %48’den %90 seviyelerine çıkardığımızda, trafiğe tek bir yeni araç eklemeden 8.531 yeni taksi sisteme girmiş gibi bir etki olacak. Sistemin mantığı şu şekilde işleyecek: İstanbul’daki tüm taksi durakları birbiriyle entegre bir yapıda çalışacak ve bir ‘havuz sistemi’ oluşturulacak."

Kurulacak olan sistemle birlikte İstanbul'daki tüm taksi durakları mobil uygulamalar aracılığıyla birbirine bağlanacak. Bu entegrasyon sayesinde taksi durakları parçalı yapısından kurtulacak ve birbiriyle tam uyumlu, bütünsel bir ağın parçası olarak hizmet verecek.

SİNGAPUR TARİFESİ UYGULANACAK

Dünyanın en sorunsuz ve verimli taksi sistemlerinden biri olarak kabul edilen Singapur modeli, İstanbul'un ulaşım ağındaki verimlilik sorununu çözmek için devreye alınacak.

İsmet Dalcı'nın aktardığı bilgilere göre, yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte taksilerin trafikte "boş gezme" dönemi sona erecek.

"Örneğin Bostancı’dan yolcu alan bir taksi Kadıköy’e ulaştığında, trafikte boş dolaşmak yerine sistem tarafından en yakın taksi durağına yönlendirilerek sıraya dâhil edilecek. Böylece taksilerin boş dolaşma oranı azaltılacak, verimlilik artırılacak ve şehir trafiğine ek yük bindirmeden daha fazla yolcuya hizmet verilebilecek."

Araçlar ortak bir havuza bağlı oldukları için yolcu taleplerine göre en yakın noktadan yönlendirilecek.

Bu uygulama ile hem araçların trafikte yolcusuz geçirdiği süre ortadan kalkacak hem de taksi duraklarının koordineli bir şekilde çalışması sağlanarak sistem genelinde maksimum verimlilik hedeflenecek.

BAKANLIĞA "KOMİSYON" ÇAĞRISI

İsmet Dalcı, dijital taksi çağırma uygulamalarının hem yolcudan hem de esnaftan aldığı yüksek komisyon oranlarını da eleştirdi.

Yasalar gereği taksimetre ücreti dışında ekstra bir ödeme yapılmaması gerektiğini hatırlatan Dalcı, kısa mesafe taksi ücreti 210 TL iken bazı uygulamaların 90 TL'ye varan ek komisyonlarla bu fiyatı 300 liraya çıkardığını belirtti. Firmaların esnaftan da %11 ile %25 arasında komisyon kestiğini vurgulayan Dalcı, şu çağrıda bulundu: