Son Dakika | Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının iptali için dava açıldı

Son Dakika haberi... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılması kararının kaldırılması için dava açıldı.

"İVEDİLİKLE İPTAL EDİLSİN"

Karalar'ın avukatları Hüseyin Ersöz, Battal Özer ve Doç. Dr. Erkan Sarıtaş'ın Adana nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'na verdiği dilekçede; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan müvekkilleri Zeydan Karalar'ın, tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kararı ile görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemin 'ivedilikle' yürütmesinin durdurulması ve kararın iptalini talep ettiler.

"SUÇLAMALAR MESNETSİZ"

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kararın, idare hukukunun temel prensiplerine aykırı olması gerekçesiyle Adana İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık. Dilekçede özetle, Zeydan Karalar hakkındaki suçlamaların mesnetsizliğine ve halihazırda yürüttüğü görevle bir ilgisi bulunmadığına, bu sebeple yapılan görevden uzaklaştırma işleminin 'sebep' ve 'konu' unsurları yönünden sakat olduğuna değindik" ifadelerini kullandı.

ersoz.png

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" İTİRAFÇI OLMUŞTU

Zeydan Karalar; suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve verdiği 'itirafçı' beyanı üzerine ev hapsi adli kontrolü ile cezaevinden tahliye edilen, bugün ise hakkındaki ev hapsi adli kontrolü de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı üzerine tutuklanmıştı. Karalar, tutuklandıktan sonra ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

