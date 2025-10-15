Son dakika | Tuzla'da gemide patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Tuzla'da gemide patlama! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 işçi de yaralandı.

Sık sık işçi ölümleri ile gündeme gelen Tuzla tersanesinde patlama meydana geldi. Tersanedeki bir geminin tadilatı sırasında makine dairesinde patlama meydana geldi.

1 İŞÇİ ÖLDÜ 4 İŞÇİ YARALANDI

Tersanedeki geminin makine dairesinde meydana gelen patlama ile beraber 1 işçi hayatını kaybetti. 4 işçi ise patlama nedeni ile yaralandı.

4 YARALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Patlamanın meydana gelmesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı 4 işçiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralı 4 işçinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

