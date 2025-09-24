Kooperatif davasında 5 tahliye: Tunç Soyer'in tutukluluğuna devam kararı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 11’i tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor.

Tunç Soyer ilk kez hakim karşısında: Kooperatif davasında yargılama başladı

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, avukatların beyanlarının alınmasına başlandı.

Savcının mütalaasını açıklaması ve tutuklu sanıklar ile müdafilerinin mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti, 15 saat süren 3. Oturumda ara kararı açıkladı.

5 SANIK KİŞİ TAHLİYE

‘Kooperatif’ davası kapsamında tutuklu yargılanan Mehmet Alphan Bozan, Levent İşler, Mehmet Gürhan Özata, Sevcan Tınaztepe ve Orhan Dölek tahliye edildi.

Eski İzBB Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzBB Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Savunması alınan tutuksuz sanıkların tüm adli kontrollerinin kaldırılmasına ve savunma yapmayan sanıkların ise zorla getirilmesine karar verildi.

Duruşma, 13 Ekim saat 9.30’a ertelendi.