Fırtına İstanbul'u vurdu: Marmara'da deniz seferleri durdu

Yılbaşı için beklenen olumsuz hava koşulları beklenenden erken geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Karadeniz ve kıyı Ege için şiddetli fırtına beklendiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından peş peşe uyarılar gelirken hızı yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacak fırtına nedeniyle uyarılarda bulunan İstanbul Valiliği, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

FIRTINA İSTANBUL'U VURDU

İstanbul Valiliği olumsuz hava koşullarına yönelik uyarılarını sosyal medyasından yaptı. Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiği açıklanan uyarılarda vatandaşların mağduriyet yaşamamak için ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Fırtınanın 31 Aralık sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilirken "Kuvvetli rüzgarın karada da etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

MARMARA'DA DENİZ SEFERLERİ DURDU

Kötü hava koşulları nedeniyle Valilikten gelen açıklamanın ardından deniz ulaşımın da aksama haberleri geldi.. Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga nedeniyle İDO ve BUDO, bugünki bazı seferleri iptal ettiğini açıkladı.

İki deniz işletmesi de yolcuların sefer bilgilerini kontrol ederek yola çıkmalarını istedi.

Kar yağışı etkisini kısa süreliğine yitirse de dondurucu soğuklar kapıda. Uzmanlar, Çarşamba sabahı kuzeyden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasının iç kesimleri yeniden beyaza bürüyeceği konusunda uyarıyor. Başkent Ankara'da kar yağışı etkili olacakken, İstanbul'da ise yağışların yağmurla sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Bugün ise Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur hakim. Özellikle Güney Ege ve Mersin-Antalya hattında yaşayanlar kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı.