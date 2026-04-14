Son Dakika | Şanlıurfa'daki kanlı okul baskını hakkında MEB'den açıklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfettiş ve destek ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı olayın ardından hem idari hem adli sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, saldırının ilk anlarından itibaren emniyet ve sağlık ekiplerinin olaya müdahale ettiği, ilgili kurumların kapsamlı bir tahkikat başlattığı belirtildi. Sahadaki çalışmaları koordine etmek ve denetlemek için iki genel müdür ile bir daire başkanının Şanlıurfa’ya gönderildiği aktarıldı.

REHABİLİTASYON ÇALIŞMASI BAŞLANDI

Açıklamada, Şanlıurfa’daki müfettişlerin yürüttüğü incelemeye ek olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ile müfettiş görevlendirildiği kaydedildi. Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahaya indiği, rehabilitasyon çalışmalarına da başlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, saldırının yaşandığı okulda eğitim ve öğretime dört gün süreyle ara verildiğini duyurdu. İlgili birimlerin çalışmalarını koordinasyon içinde ve titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

Açıklama da tam olarak şöyle: