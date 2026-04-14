Son Dakika | Şanlıurfa'daki kanlı okul baskını hakkında MEB'den açıklama
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfettiş ve destek ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı olayın ardından hem idari hem adli sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, saldırının ilk anlarından itibaren emniyet ve sağlık ekiplerinin olaya müdahale ettiği, ilgili kurumların kapsamlı bir tahkikat başlattığı belirtildi. Sahadaki çalışmaları koordine etmek ve denetlemek için iki genel müdür ile bir daire başkanının Şanlıurfa’ya gönderildiği aktarıldı.
REHABİLİTASYON ÇALIŞMASI BAŞLANDI
Açıklamada, Şanlıurfa’daki müfettişlerin yürüttüğü incelemeye ek olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ile müfettiş görevlendirildiği kaydedildi. Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahaya indiği, rehabilitasyon çalışmalarına da başlandığı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, saldırının yaşandığı okulda eğitim ve öğretime dört gün süreyle ara verildiğini duyurdu. İlgili birimlerin çalışmalarını koordinasyon içinde ve titizlikle sürdürdüğü belirtildi.
Açıklama da tam olarak şöyle:
"14 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan elim hadise, toplumun tüm kesimlerini derinden üzmüştür.
Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları, olaya anında müdahale etmiş ve konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.
Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir.
Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır.
Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime "dört gün" süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde hareket etmektedir.
Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır.
Menfur saldırı sonucunda yaralananların sağlık durumları yakından izlenmektedir. Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Basın Açıklaması— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) April 14, 2026
