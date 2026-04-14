RTÜK'ten Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama

Siverek’te bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı; saldırganın eski bir öğrenci olduğu ve yakalanacağını anlayınca intihar ettiği açıklandı. RTÜK travmatik görüntülerin paylaşılmaması gerektiğini belirterek " sağduyulu bir dil kullanılmalı" çağrısı yaptı.

Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen ve bir polis memurunun da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren eski öğrencinin yakalanacağını anlayınca intihar ettiğini bildirdi.

RTÜK: TRAVMATİK İÇERİKLER PAYLAŞILMAMALI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), Şanlıurfa'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm yayın kuruluşlarının dikkatine; Şanlıurfa’da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir. Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı