Son dakika | Özgür Özel'e bir soruşturma daha

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 50'ncisi, belediye başkanı tutuklanan Beyoğlu'nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi önünde yaptığı konuşmada sert ifadeler kullandı.

"AKP'Lİ BELEDİYELERE GİT DE GÖRELİM"

Özel, "Değerli Beyoğlulular, eğer İnan Güney'i tutuklayanlar yolsuzluk arasalardı İnan Başkan onlara bir dosya yapmıştı. Beyoğlu Belediyesi arama tutanağı kayda girmiş. Önceki yönetim cephe giydirme işini metre karesi 550 liraya yaptırmış, İnan Başkan 72 liraya yaptırmış. AKP döneminde 6 aylık kurumsal iletişim için 11,5 milyon ödenmiş. İnan başkan 1,5 milyon lira ödemiş. Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. Bir suç bulursa savcılığa bildirir, işlem yapar. İnan Güney, hediye paketi gibi kendinden önceki AKP'li belediyenin enflasyona rağmen belgeleri polise verdi. Poliste var, savcılıkta var. Yarın Beyoğlu'nun önceki yönetiminin kapısına dayan da görelim. Açıkça ifade ediyorum, eğer hukuk insanıyım, yolsuzluğun peşindeyim, namusum var ben herkese eşit davranırım diyorsan AKP'li belediyelere git de görelim." dedi.

"SENİN ALNINI KARIŞLAYACAĞIM

Özel, yargıya yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Ak toroslar çetesi, hukuk tarihimize kara bir lekedir. Zekeriya Öz gibi şımartılan bu çete hem adalete hem ekonomiye zarar vermektedir. Bu çete, şerefli yargı üyeleri için de tehdittir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a kaçan avukat için de Mücahit Birinci için de savcılığın Adalet Bakanlığı'ndan yazı istediğini hatırlatan Özel, "Kendi ayağı ile gelen avukata kaçma şüphesi var diyen, kaçarken yakalanan avukata ev hapsi yeter diyen Akın Gürlek'e soruyorum; sen de şu kadar namus varsa bunun neden yaptığını açıklarsın. Senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin." dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Özel'in bu çıkışının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yazılı bir açıklama yaptı. Tunç, CHP lideri için "müflis" ifadesini kullanarak şunları söyledi:

Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir. Özgür Özel'in önünde iki seçenek var: İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi? Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.