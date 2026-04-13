Son dakika | Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Cenaze törenindeki an çok konuşulmuştu

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesinden birçok isim törene katılım gösterdi. Tören, aynı zamanda CHP'nin önceki ve mevcut genel başkanlarını bir araya getirdi.

PROTOKOLDE "SELAMSIZ" GEÇİŞ

Cenaze namazı için saf tutulduğu sırada, kameralar CHP önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun camiye girişini kaydetti. Kılıçdaroğlu, protokolde yan yana geldiği mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in önünden geçerken el uzatmadı ve selam vermedi. Törendeki bu tablo, partinin haftalık siyasi gündemi ve devam eden kongre davası tartışmaları gölgesinde yankı buldu.

ANAHTAR PARTİ ZİYARETİNDE GÜNDEME GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze töreninin ardından 'ara seçim' turu kapsamında Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında liderler ortak bir açıklama düzenledi. Açıklama sırasında Özel'e cenaze töreninde yaşanan bu durum soruldu.

ÖZGÜR ÖZEL PROTOKOL BARİYERİNİ İŞARET ETTİ

Özel'e "Sabah Sayın Cindoruk'un cenaze töreninde de beraberdiniz, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu da aslında aynı noktada sizinle beraber saf tuttu fakat önünüzden geçerken sizlere selam vermedi, nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?" sorusu yöneltildi.

Özgür Özel, soruya şu yanıtı verdi:

"Şöyle, Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi durumu normalde yok. Bir cenaze ortamı çok kalabalık, bir de her girene haklı olarak ki Sayın Genel Başkan müdahalesiyle o iş düzeldi; arkada bir bariyer koymuşlar Meclis Başkanı katılacak diye, vatandaşı Hüsamettin Cindoruk gibi devlet töreni istemeyip millet töreni isteyen birisinin cenazesinde vatandaşı protokolün olduğu yere sokmuyorlar herkes bağırış çağırış falan vardı o sırada yani Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz konuşuyoruz onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz."