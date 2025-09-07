Son Dakika | Özgür Çelik: Cesaretiniz varsa sandığı getirin

Son Dakika | Özgür Çelik: Cesaretiniz varsa sandığı getirin
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde kurulan barikata ilişkin sosyal medya hesabından seslendi. Yetkililere seslenen Çelik, "Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin" ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir. Bu işin sorumlusu olan yetkililere sesleniyorum: Vergilerimizle maaşını alan, devletin polislerini siyaseti dizayn etmek için kullanmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin!"

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Ali Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğiz
Ali Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğiz
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem