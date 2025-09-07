Son Dakika | Özgür Çelik: Cesaretiniz varsa sandığı getirin
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde kurulan barikata ilişkin sosyal medya hesabından seslendi. Yetkililere seslenen Çelik, "Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin" ifadelerini kullandı.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir. Bu işin sorumlusu olan yetkililere sesleniyorum: Vergilerimizle maaşını alan, devletin polislerini siyaseti dizayn etmek için kullanmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin!"
