Son Dakika | Özgür Çelik: Cesaretiniz varsa sandığı getirin

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir. Bu işin sorumlusu olan yetkililere sesleniyorum: Vergilerimizle maaşını alan, devletin polislerini siyaseti dizayn etmek için kullanmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin!"