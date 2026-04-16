Son Dakika |Okul saldırısında ölenlerin kimlikleri ortaya çıktı! 1 öğretmen, 9 çocuk...

Kahramanmaraş'taki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği saldırıda ölen sayısının 10 olduğu öğrenildi. Altı kişinin de hayati tehlikesi bulunduğu başsavcılık tarafından aktarılmıştı.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; ölen öğrencilerin isimleri şöyle:

Yusuf Tarık Gül Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz Adnan Göktürk Yeşil Kerem Erdem Güngör

YUSUF TARIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül'ün bugün 11'de son yolculuğuna uğurlandığı da öğrenildi. Diğer vefat edenlerin cenazeleri gün içinde son yolculuğuna uğurlanacak.

ÖLEN AYLA ÖĞRETMEN ÇOCUKLARA SİPER OLMUŞ

Saldırı dokuz öğrencinin yanı sıra 56 yaşındaki Öğretmen Ayla Kara da hayatını kaybetti. Kara, öğrencilerini korumak isterken öldürüldü. Kara'nın acı haberini alan eşi de kalp krizi geçirdi.

Son dakika | Okul saldırganının emniyet müdürü babasının ifadesi ortaya çıktı! Poligonda birlikte atış talimi yapmışlar