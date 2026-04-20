Son dakika | Okul saldırıları sonrası 661 gözaltı, 68 tutuklama

Son dakika | Okul saldırıları sonrası 661 gözaltı, 68 tutuklama
Son dakika haberi... Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından 72 ilde yürütülen soruşturmalarda 661 hesap sahibi hakkında işlem yapıldı. İletişim Başkanlığı, 68 kişinin tutuklandığını, 249 şüphelinin gözaltında olduğunu ve 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 275 okulu hedef gösteren 389 kişi tespit edildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, paylaşımlar nedeniyle 72 ilde 661 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı, gözaltı ve tutuklama gerekçeleri arasında "resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırma" suçlamasının bulunduğunu duyurdu.

SALDIRILAR İKİ İLDE, SORUŞTURMALAR 72 İLDE

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, sosyal medya paylaşımlarına yönelik kapsamlı bir operasyon yürütüldüğü bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, olaylara ilişkin içeriklerin yayılması ve kamuoyunda panik yaratabilecek paylaşımlar nedeniyle çok sayıda hesap hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, soruşturmalar Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülürken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da incelemeye alındı. Bu kapsamda "72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: RESMİ KURUMLARI İTİBARSIZLAŞTIRANLAR TESPİT EDİLDİ

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Süreç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımızın güvenliği ve milletimizin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir."

275 OKULU HEDEF GÖSTEREN 389 KİŞİYE GÖZALTI

Açıklamanın devamında rakamlar detaylandırılarak şu bilgiler aktarıldı:

"Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir.

Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edilmiştir. 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınmış, adli makamlarca işlemleri devam etmektedir."

81 İLDE 171 BAŞSAVCILIK DEVREDE

"Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Gülistan Doku operasyonları sızdırıldı mı? İfadedeki o ayrıntı ele verdi
DEM Parti'den süreç açıklaması: Çeşitli gerekçelerle geciktirilmesini doğru bulmuyoruz