Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

Dün İstanbul'da düzenlenen Teknik ve Mesleki Eğitim Zirvesi'nde MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi 4 öğretmen adli konttrol şartıyla serbst bırakıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, İstanbul’da gerçekleştirilen Teknik ve Mesleki Eğitim Zirvesi’nde, çocuk işçiliğinin önünü açan Mesleki Eğitim Merkezleri’ni (MESEM) protesto etti. Düzenlenen zirveye "MESEM çocuk katilidir" diyerek giren öğretmenler, "Bizler öğretmeniz, çocuklarımızı katletmenize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MESEM’lere ve 85 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesine tepki gösteren öğretmenler, “Ne bu düzen ahilik! Ne siz vezirsiniz! Çocuk Katilidir MESEM!” pankartını açarak eylemlerini sürdürdü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edabali ve üç öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 ÖĞRENCİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yapılan protestonun ardından 17 TİP üyesi öğrencinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 genç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan gençlerden 16'sı tutuklanmıştı.

