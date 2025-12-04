Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Dün İstanbul'da MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınan 4 öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün İstanbul'da düzenlenen Teknik ve Mesleki Eğitim Zirvesi'nde MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi 4 öğretmen adli konttrol şartıyla serbst bırakıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, İstanbul’da gerçekleştirilen Teknik ve Mesleki Eğitim Zirvesi’nde, çocuk işçiliğinin önünü açan Mesleki Eğitim Merkezleri’ni (MESEM) protesto etti. Düzenlenen zirveye "MESEM çocuk katilidir" diyerek giren öğretmenler, "Bizler öğretmeniz, çocuklarımızı katletmenize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MESEM’lere ve 85 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesine tepki gösteren öğretmenler, “Ne bu düzen ahilik! Ne siz vezirsiniz! Çocuk Katilidir MESEM!” pankartını açarak eylemlerini sürdürdü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edabali ve üç öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika | Çocuk işçiliği protesto eden öğretmenler gözaltına alındı!Son dakika | Çocuk işçiliği protesto eden öğretmenler gözaltına alındı!

16 ÖĞRENCİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yapılan protestonun ardından 17 TİP üyesi öğrencinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 genç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan gençlerden 16'sı tutuklanmıştı.

Son Dakika | Çocuk işçiliğe tepki göstermişlerdi: 16 TİP'li tutuklandıSon Dakika | Çocuk işçiliğe tepki göstermişlerdi: 16 TİP'li tutuklandı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Türkiye
Beylikdüzü kundakçısı serbest bırakıldı
Beylikdüzü kundakçısı serbest bırakıldı
Büyükçekmece Cep Otogarı açıldı
Büyükçekmece Cep Otogarı açıldı
Trakya Üniversitesi'nde 2'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Trakya Üniversitesi'nde 2'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti