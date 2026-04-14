Son dakika | Marmara'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi’nde, Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında 14 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 15:42'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının merkez üssü yaklaşık olarak 40.429° kuzey enlemi ve 28.4498° doğu boylamı olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ AYRINTILARI DUYURDU

Depremin yerin yaklaşık 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bu sarsıntı, özellikle merkez üssüne yakın yerleşimlerde kısa süreli olarak hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar bulunmuyor.

Uzmanlar, Marmara Denizi çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, bölgede bu tür küçük ve orta büyüklükte depremlerin zaman zaman yaşanmasının normal olduğuna dikkat çekiyor.

Sarsıntı, Bursa ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.

Depremle ilgili gelişmelerin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve diğer resmi kurumlar tarafından takip edilmeye devam ettiği ifade edildi.