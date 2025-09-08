Son dakika| Mansur Yavaş'tan polis ablukasına tepki

Son dakika| Mansur Yavaş'tan polis ablukasına tepki
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?" açıklaması yaptı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın saat 23:00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı yapması üzerine vatandaşlar kayyum kararına tepki göstermek için başkanlık önüne akın etmeye başladı.

Bu çağrının hemen ardından İstanbul Valiliği 3 gün boyunca eylem kararı aldı ve bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye yönlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasına tepkiler sürerken bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?" diye sordu.

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?

Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.

Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz.

Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır. Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

