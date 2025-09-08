Son dakika| Mansur Yavaş'tan polis ablukasına tepki

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın saat 23:00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı yapması üzerine vatandaşlar kayyum kararına tepki göstermek için başkanlık önüne akın etmeye başladı.

Bu çağrının hemen ardından İstanbul Valiliği 3 gün boyunca eylem kararı aldı ve bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye yönlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasına tepkiler sürerken bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?" diye sordu.

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: