Son dakika | Manavgat'ta belediye operasyonunda 21 gözaltı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Manavgat Belediyesi’ne yönelik geçtiğimiz yıl nisan ayında başlatılan ‘yolsuzluk', ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ soruşturmasının ardından iş insanları ve otel sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İŞ İNSANLARI VE OTEL SAHİPLERİ GÖZALTINDA!

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin, iş insanı ve otel sahipleri olduğu öğrenildi. Operasyonun nedeninin ise, bu kişilerin eski belediye başkanı Şükrü Sözen döneminde belediyeyle ilişkileri olduğu ifade edildi.

BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ!

Antalya’nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklanmıştı.

Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 kişi, ilki Aralık 2025, ikincisi Ocak 2026'da görülen duruşmaların ardından 10 Mart’ta 3. kez hakim karşısına çıkmıştı.