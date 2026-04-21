Son dakika | Manavgat'ta belediye operasyonunda 21 gözaltı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Antalya Manavgat Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından iş insanlarına ve otel sahiplerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Toplamda 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Manavgat Belediyesi’ne yönelik geçtiğimiz yıl nisan ayında başlatılan ‘yolsuzluk', ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ soruşturmasının ardından iş insanları ve otel sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görevden alınan Manavgat Belediye Başkanı Kara hakim karşısına çıktı: Belediyeye 26 araç kazandırdımGörevden alınan Manavgat Belediye Başkanı Kara hakim karşısına çıktı: Belediyeye 26 araç kazandırdım

İŞ İNSANLARI VE OTEL SAHİPLERİ GÖZALTINDA!

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin, iş insanı ve otel sahipleri olduğu öğrenildi. Operasyonun nedeninin ise, bu kişilerin eski belediye başkanı Şükrü Sözen döneminde belediyeyle ilişkileri olduğu ifade edildi.

Manavgat Belediyesi soruşturması genişletildi: Eski başkan vekili dahil 24 kişi gözaltındaManavgat Belediyesi soruşturması genişletildi: Eski başkan vekili dahil 24 kişi gözaltında

BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ!

Antalya’nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklanmıştı.

Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 kişi, ilki Aralık 2025, ikincisi Ocak 2026'da görülen duruşmaların ardından 10 Mart’ta 3. kez hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Türkiye
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış