Manavgat Belediyesi soruşturması genişletildi: Eski başkan vekili dahil 24 kişi gözaltında

Antalya’nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarını içeren soruşturma genişletildi. Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 24 kişi daha gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınanlar arasında, Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer isimler arasında ise belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının yer aldığı belirtildi. Polis, adreslerinde bulunamayan diğer 3 kişinin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika | Manavgat Belediye Başkanı istifa etti!

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Bu tutuklamaları takiben soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, Manavgat Belediyesi'ne yönelik bir diğer soruşturmada da, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.