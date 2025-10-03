Son dakika | Manavgat Belediye Başkanı istifa etti!

Son dakika | Manavgat Belediye Başkanı istifa etti!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazİ Nefi Kara, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım, Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

kara.webp

Kara, istifasını şu ifadelerle duyurdu:

“Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda “üyeliğimi askıya alarak” beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için “masumiyet karinesi” nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.”

“Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir. Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere. Sizleri çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

kara.jpg

MANAVGAT BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI!

Niyazi Nefi Kara, Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

SON DAKİKA! Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandıSON DAKİKA! Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu