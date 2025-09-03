Son Dakika | Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Araç ilçesi ve Karabük'ün Eflani ile Aladağ ilçelerindeki yangın kontrol altında alındı. Yangınların oluşturduğu dumanlar Ankara ve Çankırı'ya kadar ulaşmıştı.

Yangınlar hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç yangının da kontrol altında olduğunu ifade etti. Yumaklı şunları söyledi: