Son Dakika | Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar kontrol altına alındı

Yayınlanma:
Ankara ve Çankırı'ya dumanların ulaştığı Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı açıkladı.

Kastamonu'nun Araç ilçesi ve Karabük'ün Eflani ile Aladağ ilçelerindeki yangın kontrol altında alındı. Yangınların oluşturduğu dumanlar Ankara ve Çankırı'ya kadar ulaşmıştı.

Yangınlar hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç yangının da kontrol altında olduğunu ifade etti. Yumaklı şunları söyledi:

  • "Bütün bu olumsuzluklara rağmen hamdolsun bu her üç yangın içinde bugün ben büyük ölçüde kontrol altına alındı bilgisini kamuoyunuzla paylaşmak istiyorum. Şu an için ülkemizde aktif bir yangın yok. Ancak dün orman dışı alanlarda çıkıp söndürülen ya da orman dışı alanda çıkıp ormana sirayet eden 38 yangına bütün Türkiye çapında müdahale edildi ve hamdolsun bunların tamamı söndürülmüş oldu"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

