İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Kırbaş Mahallesi'nde eğitim amaçlı havalanan bir uçak, mısır tarlasına düştü.
Bugün sabah saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi yakınlarında uçak düştü. Eğitim uçağı olduğu öğrenilen uçağın düşme sebebi henüz öğrenilemezken, uçağın parçalandığı görüldü. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü düşen helikopter, parçalandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olayda 1 pilot hayatını kaybetti.
PİLOTUN KİMLİĞİ AÇIKLANDI
Ege Saati'nde yer alan habere göre Valilik, hayatını kaybeden pilotun 1974 doğumlu Pilot Berfi Hatipoğlu olduğu bilgisini paylaştı.
Hatipoğlu'nun uçuş hostesliği eğitimi de verdiği öğrenildi.