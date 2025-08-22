Son Dakika! İzmir Menderes'te orman yangını! Alevler hızla yayıldı

Yayınlanma:
Son dakika... İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Çakaltepe mevkiindeki yangının Çile Köyü'nde başladığı öğrenildi. Ekipler yangının enerjisini düşürdü.

Menderes'in Çile Köyü'ndeki ormanda 12.30 sularında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İzmir'in yerel sayfalarında alevlerin hızla yayıldığını belirtildi. Yangına alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale etmeye devam ederken güzel haber geldi.

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yangının enerjisinin düştüğü açıklandı:

"Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

