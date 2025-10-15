Son dakika | İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da Çekmeköy - Şile Yolu'nda İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüs önce park halindeki taksi ve kamyonete çarptı ardından yolcuların beklediği durağa daldı.

Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'TARTIŞMA KAZAYA YOL AÇTI' İDDİASI

Otobüsün ağır hasar aldığı belirtildi. CNN TÜRK'te yer alan habere göre kazanın kazanın otobüs şoförü ile bir motosiklet sürücüsü arasında çıkan bir tartışma nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Tartışma sırasında otobüs sürücüsünün kaldırıma direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı ve hızını alamadığı belirtildi.

KAZADA YARALANAN 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle 5 araçta hasar oluşurken, yolda trafik yoğunluğu yaşandığı ifade edildi.