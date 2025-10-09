Son Dakika | İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda yeni gelişme
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin 20'sinin tutuklanması talep edildi. Savcılık, 3 kişiden 2'si hakkında adli kontrol talep ederken, 1 kişi serbest bırakıldı.
İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ OPERASYONUNDA 20 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında 20 tutuklama talep edildi.
Hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddia edilen, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan toplam 23 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.
20 şüpheli ‘Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak ve Kamu zararına dolandırıcılık’ suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol talebiyle sevk edilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.