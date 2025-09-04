Son Dakika | İmamoğlu'na avukat atandı

Son Dakika | İmamoğlu'na avukat atandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mahkemeden avukat atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün'ün aylık tutukluluk incelemesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU VE AVUKATLARINDAN TUTUKLULUK İNCELEMELERİNE KATILMAMA KARARI

İmamoğlu, Gökçe ve Akgün, aylık tutukluluk incelemesine katılmayacaklarını, yerlerine avukatlarının hazır bulunacağını mahkemeye bildirmişti. Gökçe ile Akgün'ün avukatları oturumda hazır bulunurken, İmamoğlu'nun avukatları Hasan Fehmi Demir, Fikret İlkiz, Tora Pekin ve tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, mahkemeye dilekçe sunarak yapılacak olan ve ileride gerçekleştirilecek tutukluluk incelemelerinde hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de kendilerinin katılmayacaklarını bildirdiler.

Mahkeme, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden cezaevine bağlanarak İmamoğlu'nun oturuma katılmasını talep edildi. İmamoğlu ise oturuma katılmayacağını bildirdi. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Barosundan İmamoğlu için avukat atanmasını istedi.

İmamoğlu yönünden yapılan aylık tutukluluk incelemesine, mahkemenin talebi üzerine barodan atanan avukat katıldı.

Mahkeme, incelemesinin sonucunda Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca İmamoğlu'nun avukatlarının oturuma katılmadığını bildirerek gereğinin yapılması için başsavcılığa yazı yazdı.

