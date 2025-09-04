Son dakika | Google çöktü

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Dünya devi Google çöktü. YouTube, Gmail ve diğer servisler de açılmıyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Google ile birlikte YouTube, Gmail, Google Meet, Google Haritalar, Google Drive ve Google'ın yapay zeka botu Gemini gibi Google'a bağlı birçok arayüze de erişim sağlanamıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI!

Yaşanan durumun ardından Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Google arama motoru, Gmail, Google Play, Google Meet, Gemini gibi bir çok Google servisine erişimde sorun yaşadığı gösteriyor.

24saate.jpg

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

