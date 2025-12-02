SON DAKİKA| Gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine itiraza ret

Yayınlanma:
Son Dakika Haberi... Gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

201 gün tutuklu kaldıktan sonra bugün görüne duruşmada hakkında tahliye kararı verilen gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine savcılık itiraz etmişti. Savcılığın yaptığı itiraz, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Savcılığın itirazını üst mahkeme olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

CHP'den Furkan Karabay'a verilen hapis cezasına tepkiCHP'den Furkan Karabay'a verilen hapis cezasına tepki

Sosyal medya paylaşımları ve YouTube üzerinden yayımladığı bir video gerekçe gösterilerek 15 Mayıs'ta gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanan Gazeteci Furkan Karabay, bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşma savcısı, Karabay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluğuna devam edilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, gazeteci Furkan Karabay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasından 1 yıl 9 ay, "Kamu görevlisine işini yapmaya engel olmak" iddiasından 1 yıl 3 ay, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına hakaret" suçlamasıyla ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karabay'a toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, karar ile birlikte Karabay'ın tahliyesine hükmetti.

Savcılık, Furkan Karabay'ın tahliyesine itiraz etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), Karabay'ın tahliyesine yapılan itirazı reddetti. Savcılığın itirazını üst mahkeme olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

