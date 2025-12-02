CHP'den Furkan Karabay'a verilen hapis cezasına tepki

Gazeteci Furkan Karabay'ın, sosyal medya paylaşımları ve YouTube videoları gerekçesiyle 201 gündür tutuklu bulunduğu davada bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Mahkeme, Karabay hakkında hapis cezasına hükmetti ve tahliye kararı verdi.

Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

Mahkemenin kararına göre Furkan Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yönünden “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karabay, toplamda 4 yıl 3 ay hapis cezası almış oldu. Mahkeme, bir başsavcıvekili ve cumhuriyet savcısı yönünden ise beraatına hükmetti. Kararın ardından Karabay’ın tahliyesine karar verildi.

CHP’DEN KARARA SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, mahkemenin verdiği hem ceza hem de tahliye kararının yarattığı çelişkiye tepki gösterdi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilerin tutuklanmasını basın ve ifade özgürlüğüne darbe olarak nitelendirerek bu ifadeleri kullandı: