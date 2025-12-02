CHP'den Furkan Karabay'a verilen hapis cezasına tepki

CHP'den Furkan Karabay'a verilen hapis cezasına tepki
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Furkan Karabay'a verilen 4 yıl 3 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci Furkan Karabay'ın, 201 gün tutuklu kaldıktan sonra 4 yıl 3 ay ceza alarak tahliye edilmesi hukuk ayıbıdır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Furkan Karabay'ın, sosyal medya paylaşımları ve YouTube videoları gerekçesiyle 201 gündür tutuklu bulunduğu davada bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Mahkeme, Karabay hakkında hapis cezasına hükmetti ve tahliye kararı verdi.

Mahkemenin kararına göre Furkan Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yönünden “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karabay, toplamda 4 yıl 3 ay hapis cezası almış oldu. Mahkeme, bir başsavcıvekili ve cumhuriyet savcısı yönünden ise beraatına hükmetti. Kararın ardından Karabay’ın tahliyesine karar verildi.

CHP’DEN KARARA SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, mahkemenin verdiği hem ceza hem de tahliye kararının yarattığı çelişkiye tepki gösterdi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilerin tutuklanmasını basın ve ifade özgürlüğüne darbe olarak nitelendirerek bu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Furkan Karabay'ın, 201 gün tutuklu kaldıktan sonra 4 yıl 3 ay ceza alarak tahliye edilmesi hukuk ayıbıdır. Eleştirel haber yaptı, gerçekleri yazdı diye gazetecileri tutuklamak basın ve ifade özgürlüğüne darbedir. Gazeteciler iktidarın propaganda memuru değildir, olmayacaktır!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

