Son Dakika | Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberi... Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elde edilen bilgilere göre, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Oluşan yoğun duman çevreye yayılırken, işçiler kendi imkanlarıyla fabrikayı tahliye etti.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştuğu belirtildi. (AA)
