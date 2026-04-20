Son Dakika | Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın

Elde edilen bilgilere göre, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Oluşan yoğun duman çevreye yayılırken, işçiler kendi imkanlarıyla fabrikayı tahliye etti.

Son dakika | Ankara'da korkutan boya fabrikası yangını! Kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

CAN KAYBI YAŞANMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştuğu belirtildi. (AA)