SON DAKİKA| Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Son dakika haberi... Emlak vergisinde üst sınır belirlendi. 2026 İçin hesaplanan vergi 2025'in vergi değerlerinin 2 kat fazlasını aşmayacak.

Meclis'te görüşülen vergi teklifi üzerinde yapılan değişiklikle emlak vergisinde yeni bir döneme geçildi.

Buna göre, 2026'da bina ve arazi vergi değerleri, 2025'teki değerlerin iki katının üzerine olmayacak. Yeniden değerleme artışı da yarım oran yerine tam oran üzerinden yapılacak.

TBMM GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi teklifi üzerinde yapılan değişiklikle emlak vergisine üst sınır getirildi.

Yapılan değişiklik ile 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek.

Teklife eklenen yeni maddeyle ayrıca emlak vergi değeri; mükellefiyetin başladığı yılı izleyen yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Mevcut uygulamada bu artış, yeniden değerleme oranının yarısı kadar yapılıyordu. Böylece emlak vergisi matrahı her yıl tam yeniden değerleme oranında güncellenecek.

