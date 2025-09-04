Son dakika | Düzce’de orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği bildirilirken ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...