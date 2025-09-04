Son dakika | Düzce’de orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yayınlanma:
Düzce’nin Yığılca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edilirken alevlere müdahale edildiği bildirildi.

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

duzcede-orman-yangini-897244-266595.jpg

Çalışmalara yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği bildirilirken ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

aa-20250904-39017502-39017499-duzcede-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor.jpg

Kaynak:AA- DHA

